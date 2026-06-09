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Мадьяр: Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС - РИА Новости, 09.06.2026
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23:26 09.06.2026 (обновлено: 23:59 09.06.2026)
Мадьяр: Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС

Мадьяр: Венгрия не допустит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадьяр заявил, что Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.
  • По его мнению, принятие этой страны в состав союза затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС, заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.
«
"Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении", — сказал он в интервью телекомпании ATV.
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Мадьяр отметил, что вступление Киева в Евросоюз затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он также добавил, что Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем Брюссель сможет принять решение о ее членстве.
Владимир Зеленский неоднократно требовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одно из обязательных условий для рассмотрения вопроса о членстве — основательное реформирование.
Как писала Financial Times, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает требования Киева принять страну в ЕС в 2027 году невыполнимыми.
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