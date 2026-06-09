Мадьяр: Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадьяр заявил, что Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.
- По его мнению, принятие этой страны в состав союза затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС, заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.
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"Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении", — сказал он в интервью телекомпании ATV.
Владимир Зеленский неоднократно требовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одно из обязательных условий для рассмотрения вопроса о членстве — основательное реформирование.
Как писала Financial Times, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает требования Киева принять страну в ЕС в 2027 году невыполнимыми.