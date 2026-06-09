Туск выступил с внезапным заявлением о переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Туск осторожно относится к идеям о начале диалога или переговоров с Владимиром Путиным по Украине.
- Варшава не согласна с форматом "Е3", который включает Великобританию, Францию и Германию, но исключает других европейских союзников Украины.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Польша должна быть участником переговоров по украинскому кризису с Россией, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
"Я очень осторожно отношусь к идеям, звучащим в Западной Европе, касательно скорейшего начала диалога или переговоров с (Президентом России Владимиром — Прим. ред.) Путиным по Украине", — приводит его слова Reuters.
Туск добавил, что Варшава не согласна с форматом "Е3", который включает Великобританию, Францию и Германию, но исключает других европейских союзников Украины. Политик отметил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая тоже выразила недовольство. Он подчеркнул, что любые решения или договоренности, принятые без участия Варшавы, не будут иметь для нее обязательной силы.
В последнее время в Евросоюзе все чаще призывают возобновить диалог с Москвой, развернулась дискуссия о том, кто мог бы выступать посредником. Путин выражал мнение, что лично для него в этой роли был бы предпочтительнее Шредер.
Тем не менее он оставлял выбор за самими европейцами, однако, по его словам, это должен быть лидер, которому они доверяют. Кроме того, глава государства подчеркивал, что это не может быть деятель, известный антироссийскими высказываниями. Он также не раз напоминал, что именно Европа, а не Россия отказалась от диалога.