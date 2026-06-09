На Украине мужчина вывозил уклонистов в Молдавию под видом водителей

Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине предприниматель, занимающийся международными перевозками, помогал военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации.

Он фиктивно устраивал мужчин в качестве резервных водителей и вносил информацию о трудоустройстве в государственную онлайн-систему, что позволяло им законно пересекать границу.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Украине предприниматель, который занимается международными перевозками, помогал военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации и вывозил их в Молдавию под видом водителей, сообщает главное управление полиции в Одесской области.

"Житель Измаила, который является лицензированным частным международным перевозчиком пассажиров и грузов автомобильным транспортом, организовал канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Молдову", - говорится в публикации на сайте полиции.

По информации ведомства, 56-летний предприниматель фиктивно устраивал мужчин в качестве резервных водителей. Информацию о трудоустройстве он вносил в государственную онлайн-систему, которая позволяет военнообязанным законно пересекать границу. Мужчины выезжали с Украины вместе с настоящими водителями и не возвращались.

Предпринимателю предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через границу, а также неправомерном изменении информации в автоматизированных системах. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.