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На Украине мужчина вывозил уклонистов в Молдавию под видом водителей - РИА Новости, 09.06.2026
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19:13 09.06.2026
На Украине мужчина вывозил уклонистов в Молдавию под видом водителей

Полиция: на Украине мужчина вывозил уклонистов в Молдавию под видом водителей

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине предприниматель, занимающийся международными перевозками, помогал военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации.
  • Он фиктивно устраивал мужчин в качестве резервных водителей и вносил информацию о трудоустройстве в государственную онлайн-систему, что позволяло им законно пересекать границу.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Украине предприниматель, который занимается международными перевозками, помогал военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации и вывозил их в Молдавию под видом водителей, сообщает главное управление полиции в Одесской области.
"Житель Измаила, который является лицензированным частным международным перевозчиком пассажиров и грузов автомобильным транспортом, организовал канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Молдову", - говорится в публикации на сайте полиции.
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По информации ведомства, 56-летний предприниматель фиктивно устраивал мужчин в качестве резервных водителей. Информацию о трудоустройстве он вносил в государственную онлайн-систему, которая позволяет военнообязанным законно пересекать границу. Мужчины выезжали с Украины вместе с настоящими водителями и не возвращались.
Предпринимателю предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через границу, а также неправомерном изменении информации в автоматизированных системах. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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