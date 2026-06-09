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"Это безумие!" Произошедшее на Украине поразило Запад - РИА Новости, 09.06.2026
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17:00 09.06.2026
"Это безумие!" Произошедшее на Украине поразило Запад

Политик Филиппо заявил об ухудшении ситуации на Украине

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо осудил насильственную мобилизацию на Украине.
  • На Украине распространены случаи силовой мобилизации в ВСУ, сопровождающиеся насилием со стороны представителей военкоматов.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине.
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"Безумие! Режим Зеленского становится все хуже и хуже! Эта пара вышла на прогулку: внезапно появляются боевики и похищают мужчину, насильно увозят на бойню! Чтобы обогатить коррупционеров и служить НАТО и ЕС!" — написал он.
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Политик также потребовал прекратить поставки помощи и оружия Киеву.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевФлориан ФилиппоДмитрий ЛубинецНАТОЕвросоюз
 
 
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