"Это безумие!" Произошедшее на Украине поразило Запад

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"Безумие! Режим Зеленского становится все хуже и хуже! Эта пара вышла на прогулку: внезапно появляются боевики и похищают мужчину, насильно увозят на бойню! Чтобы обогатить коррупционеров и служить НАТО и ЕС!" — написал он.