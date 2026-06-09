В Германии сообщили о росте числа беженцев с Украины, подлежащих призыву

Как отмечает RND, иная ситуация наблюдалась весной 2022 года, когда в Германию с Украины прибывали преимущественно женщины с детьми.

Всего же, по данным немецкого миграционного ведомства, в Германии по состоянию на 30 мая находились в общей сложности более 1,348 миллиона украинских беженцев, из них 355 745 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.