В Германии сообщили о росте числа беженцев с Украины, подлежащих призыву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доля мужчин призывного возраста среди беженцев, прибывших в ФРГ с Украины за последние 16 месяцев, достигла 60%.
- Весной 2022 года в Германию с Украины прибывали преимущественно женщины с детьми.
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Доля мужчин призывного возраста среди беженцев, прибывших в ФРГ с Украины за последние 16 месяцев, подскочила до 60%, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные ведомства по миграции и делам беженцев ФРГ.
Издание констатирует, что, таким образом, число украинских беженцев призывного возраста в Германии за последнее время значительно выросло.
Как отмечает RND, иная ситуация наблюдалась весной 2022 года, когда в Германию с Украины прибывали преимущественно женщины с детьми.
Всего же, по данным немецкого миграционного ведомства, в Германии по состоянию на 30 мая находились в общей сложности более 1,348 миллиона украинских беженцев, из них 355 745 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее поддержал продление Директивы о массовом притоке, но призвал исключить из нее украинцев призывного возраста.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года. Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложения в ближайшие недели.