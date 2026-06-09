Рейтинг@Mail.ru
В Германии сообщили о росте числа беженцев с Украины, подлежащих призыву - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 09.06.2026
В Германии сообщили о росте числа беженцев с Украины, подлежащих призыву

RND: доля мужчин призывного возраста среди беженцев с Украины выросла до 60%

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля мужчин призывного возраста среди беженцев, прибывших в ФРГ с Украины за последние 16 месяцев, достигла 60%.
  • Весной 2022 года в Германию с Украины прибывали преимущественно женщины с детьми.
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Доля мужчин призывного возраста среди беженцев, прибывших в ФРГ с Украины за последние 16 месяцев, подскочила до 60%, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные ведомства по миграции и делам беженцев ФРГ.
"С начала прошлого года число украинцев, пригодных к военной службе, в Германии значительно возросло... Среди почти 95 тысяч человек с Украины, прибывших в Германию за последние 16 месяцев, около 60% составляли мужчины призывного возраста", - говорится в публикации.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
На Украине рассказали, сколько граждан могут уехать после открытия границ
8 июня, 21:41
Издание констатирует, что, таким образом, число украинских беженцев призывного возраста в Германии за последнее время значительно выросло.
Как отмечает RND, иная ситуация наблюдалась весной 2022 года, когда в Германию с Украины прибывали преимущественно женщины с детьми.
Всего же, по данным немецкого миграционного ведомства, в Германии по состоянию на 30 мая находились в общей сложности более 1,348 миллиона украинских беженцев, из них 355 745 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее поддержал продление Директивы о массовом притоке, но призвал исключить из нее украинцев призывного возраста.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года. Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложения в ближайшие недели.
Украинский военнослужащий Александр Москалюк во время пикета в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Украинский военнослужащий устроил пикет в центре Киева
8 июня, 14:52
 
В миреГерманияУкраинаАлександр ДобриндтЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала