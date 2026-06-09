Рейтинг@Mail.ru
На Украине дезертир ВСУ стрелял из окна дома из автомата - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 09.06.2026 (обновлено: 16:30 09.06.2026)
На Украине дезертир ВСУ стрелял из окна дома из автомата

На Украине задержали дезертира ВСУ, стрелявшего из окна дома из автомата

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Бахмач Черниговской области задержан дезертир ВСУ, который стрелял из автомата из окна частного дома.
  • У задержанного изъяли автомат АК-74 с глушителем, два магазина и 17 патронов калибра 5,45 мм.
  • Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет по уголовным статьям о незаконном обращении с оружием и хулиганстве.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дезертир ВСУ, стрелявший из автомата своего дома в Нежинском районе Черниговской области, задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщила во вторник нацполиция Украины в Черниговской области.
"Полиция задержала военного СОЧ (самовольно оставившего часть - ред.), который в нетрезвом состоянии стрелял из автомата из окна частного дома в городе Бахмач. У мужчины изъяли незаконное оружие и патроны. Обстоятельства происшествия полицейские расследуют в рамках уголовных производств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Украина начала принудительную эвакуацию жителей Славянска и Краматорска
Вчера, 15:51
Полицейские установили, что к стрельбе причастен 49-летний местный житель - военнослужащий, совершивший дезертирство. По данным полиции, в понедельник вечером в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц города раздаются выстрелы. В сообщении говорится, что мужчина с признаками алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из автомата из окна своего дома в направлении гаража. Как сообщили правоохранители, в его жилье были обнаружены и изъяты автомат АК-74 с глушителем, два магазина к нему и 17 патронов калибра 5,45 мм, изъятое оружие направлено на проведение экспертизы.
По данным полиции, злоумышленник задержан и помещен в СИЗО. Сведения о происшествии внесены в единый реестр досудебных расследований по уголовным статьям о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
На Украине школьников на тестировании держали 13 часов без еды и воды
Вчера, 14:58
 
УкраинаЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала