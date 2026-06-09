На Украине дезертир ВСУ стрелял из окна дома из автомата

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Бахмач Черниговской области задержан дезертир ВСУ, который стрелял из автомата из окна частного дома.

У задержанного изъяли автомат АК-74 с глушителем, два магазина и 17 патронов калибра 5,45 мм.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет по уголовным статьям о незаконном обращении с оружием и хулиганстве.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дезертир ВСУ, стрелявший из автомата своего дома в Нежинском районе Черниговской области, задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщила во вторник нацполиция Украины в Черниговской области.

"Полиция задержала военного СОЧ (самовольно оставившего часть - ред.), который в нетрезвом состоянии стрелял из автомата из окна частного дома в городе Бахмач. У мужчины изъяли незаконное оружие и патроны. Обстоятельства происшествия полицейские расследуют в рамках уголовных производств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

Полицейские установили, что к стрельбе причастен 49-летний местный житель - военнослужащий, совершивший дезертирство. По данным полиции, в понедельник вечером в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц города раздаются выстрелы. В сообщении говорится, что мужчина с признаками алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из автомата из окна своего дома в направлении гаража. Как сообщили правоохранители, в его жилье были обнаружены и изъяты автома т АК- 74 с глушителем, два магазина к нему и 17 патронов калибра 5,45 мм, изъятое оружие направлено на проведение экспертизы.