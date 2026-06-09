Норвегия выделит 127 миллионов долларов на морские дроны для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвежское правительство сообщило о выделении около 127 миллионов долларов на закупку и разработку морских дронов для Украины.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Норвегия выделяет около 127 миллионов долларов на закупку и разработку морских дронов для Украины, сообщило норвежское правительство.
«
"Правительство в этом году выделит 1,2 миллиарда крон (около 127 миллионов долларов - ред.) … на приобретение и разработку морских дронов для Украины", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.