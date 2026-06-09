Рейтинг@Mail.ru
Норвегия выделит 127 миллионов долларов на морские дроны для Украины - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 09.06.2026
Норвегия выделит 127 миллионов долларов на морские дроны для Украины

Норвегия выделит $127 млн на закупку и разработку морских дронов для Украины

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежское правительство сообщило о выделении около 127 миллионов долларов на закупку и разработку морских дронов для Украины.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Норвегия выделяет около 127 миллионов долларов на закупку и разработку морских дронов для Украины, сообщило норвежское правительство.
«
"Правительство в этом году выделит 1,2 миллиарда крон (около 127 миллионов долларов - ред.) … на приобретение и разработку морских дронов для Украины", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Атака на Петербург стала первой фазой военных учений НАТО в Балтике
8 июня, 08:00
 
В миреУкраинаНорвегияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала