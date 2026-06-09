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Советник главы Крыма назвал условия "евротройки" по Украине тупиковыми - РИА Новости, 09.06.2026
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15:57 09.06.2026
Советник главы Крыма назвал условия "евротройки" по Украине тупиковыми

Советник Аксенова Батурин назвал условия "евротройки" по Украине тупиковыми

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры "евротройки" и Владимир Зеленский провели переговоры в Лондоне.
  • Участники встречи призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня и выдвинули условия о компенсации ущерба Украине и предоставлении гарантий безопасности.
  • Крымский политический эксперт Денис Батурин назвал эти условия тупиковыми и не учитывающими реальную ситуацию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Условия стран "евротройки" по прекращению военного конфликта на Украине, выдвинутые к России, являются тупиковыми и не учитывают реальную ситуацию, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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"Это тупиковые условия, в которых нет ничего нового. Их особенность - нежелание учитывать реальную ситуацию, а также нежелание слышать и слушать Россию. Заявления так называемой "евротройки" являются не стремлением к завершению конфликта и диалогу, а выдвижением заведомо невыполнимых требований и переговорных позиций", - сказал Батурин.
По его словам, страны "евротройки" взяли курс на милитаризацию, чтобы руками Украины постараться нанести России вред и дестабилизировать ситуацию.
"Они надеются, что с помощью Украины смогут поставить Россию в такое положение, когда она будет заинтересована договариваться, в том числе, на их условиях", - сказал Батурин.
В совместном итоговом заявлении в воскресенье лидеры стран "евротройки" объявили, что намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Кроме того, они поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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