Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры "евротройки" и Владимир Зеленский провели переговоры в Лондоне.
- Участники встречи призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня и выдвинули условия о компенсации ущерба Украине и предоставлении гарантий безопасности.
- Крымский политический эксперт Денис Батурин назвал эти условия тупиковыми и не учитывающими реальную ситуацию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Условия стран "евротройки" по прекращению военного конфликта на Украине, выдвинутые к России, являются тупиковыми и не учитывают реальную ситуацию, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
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"Это тупиковые условия, в которых нет ничего нового. Их особенность - нежелание учитывать реальную ситуацию, а также нежелание слышать и слушать Россию. Заявления так называемой "евротройки" являются не стремлением к завершению конфликта и диалогу, а выдвижением заведомо невыполнимых требований и переговорных позиций", - сказал Батурин.
По его словам, страны "евротройки" взяли курс на милитаризацию, чтобы руками Украины постараться нанести России вред и дестабилизировать ситуацию.
"Они надеются, что с помощью Украины смогут поставить Россию в такое положение, когда она будет заинтересована договариваться, в том числе, на их условиях", - сказал Батурин.