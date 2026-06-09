Советник главы Крыма назвал условия "евротройки" по Украине тупиковыми

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"Это тупиковые условия, в которых нет ничего нового. Их особенность - нежелание учитывать реальную ситуацию, а также нежелание слышать и слушать Россию. Заявления так называемой "евротройки" являются не стремлением к завершению конфликта и диалогу, а выдвижением заведомо невыполнимых требований и переговорных позиций", - сказал Батурин.