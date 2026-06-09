Украина начала принудительную эвакуацию жителей Славянска и Краматорска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из отдельных районов Славянска и Краматорска начали принудительно эвакуировать жителей.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Из Славянска и Краматорска начали принудительно эвакуировать жителей, сообщили местные власти.
"В Донецкой области (подконтрольной ВСУ части ДНР. — Прим. ред.) расширяем зону обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. <...> Речь идет об отдельных улицах городов Славянск, Краматорск и поселке Беленькое, а также о всей территории села Приволье и поселка Малотарановка", — заявили в украинской администрации.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска приближаются к Краматорску. Ранее он отмечал, что бойцы успешно наступают в районе Рай-Александровки. Это село имеет важное значение, так как его освобождение позволит открыть "восточные ворота" для захода в Славянск.
Кроме того, Пушилин подчеркивал, что основная линия укреплений противника в Донбассе, помимо Краматорска и Славянска, осталась в Дружковке и Константиновке.
Города составляют агломерацию, через которую идут железнодорожные и автомобильные пути для снабжения группировки ВСУ. Взятие этого укрепрайона откроет российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
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22 июня 2022, 17:18