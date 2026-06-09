На Украине школьников на тестировании держали 13 часов без еды и воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одесской области школьников держали на вступительном тестировании в вуз более 13 часов.
- В течение этого времени детям не предоставляли ни еды, ни воды, а к родителям отпускали только тех, кому становилось плохо.
- По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, последние блоки тестирования школьники выполняли в состоянии крайнего утомления, что ставит под сомнение объективность результатов.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Одесской области из-за воздушной тревоги школьников 13 часов держали на вступительном тестировании в вуз без еды и воды, а к родителям отпускали только тех, кому становилось плохо, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"Тринадцать часов часов НМТ (национальный мультипредметный тест, вступительный экзамен в вуз на Украине - ред.): дети в укрытиях без базовых условий ... Из-за постоянных остановок процедура длилась с 9.00 до примерно 22.00 - свыше 13 часов непрерывного стресса для детей", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
Омбудсмен сообщил, что в течение всего времени школьникам не предоставляли ни еды, ни воды, а к родителям могли отойти только отдельные дети, которым становилось плохо. Дети-сироты же, по его словам, остались вообще без какой-либо поддержки в течение всех 13 часов.
По данным Лубинца, последние блоки тестирования школьники выполняли в состоянии крайнего утомления, что ставит под сомнение объективность результатов.
Как позже сообщило украинское издание "Страна.ua", в Верховную раду по данному инциденту была вызвана глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.