На Украине школьников на тестировании держали 13 часов без еды и воды

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Одесской области из-за воздушной тревоги школьников 13 часов держали на вступительном тестировании в вуз без еды и воды, а к родителям отпускали только тех, кому становилось плохо, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что в течение всего времени школьникам не предоставляли ни еды, ни воды, а к родителям могли отойти только отдельные дети, которым становилось плохо. Дети-сироты же, по его словам, остались вообще без какой-либо поддержки в течение всех 13 часов.