Курс доллара в некоторых банках на Украине превысил 45 гривен

Краткий пересказ от РИА ИИ Курс продажи доллара в нескольких крупных банках Украины превысил 45 гривен за доллар.

Официальный курс Нацбанка Украины на вторник составил 44,51 гривны за доллар.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Курс продажи доллара в нескольких крупных банках Украины во вторник превысил психологическую отметку в 45 гривен за доллар, следует из анализа РИА Новости данных кредитных организаций.

Так, в кассах местных отделений Райффайзенбанка доллар можно купить по 45,08 гривны за доллар, а Монобанк продает доллар по 45,04 гривны. Один из самых высоких курсов клиентам предлагает банк "Пумб" - 45,2 гривны за доллар.

При этом курс в ряде других крупных банков так же уверенно приближается к этой отметке. Ощадбанк продает доллар по 44,95 гривны, Укрсиббанк - по 44,98 гривны. Чуть выше предложение Приватбанка - 44,99 гривны.