Курс доллара в некоторых банках на Украине превысил 45 гривен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Курс продажи доллара в нескольких крупных банках Украины превысил 45 гривен за доллар.
- Официальный курс Нацбанка Украины на вторник составил 44,51 гривны за доллар.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Курс продажи доллара в нескольких крупных банках Украины во вторник превысил психологическую отметку в 45 гривен за доллар, следует из анализа РИА Новости данных кредитных организаций.
Так, в кассах местных отделений Райффайзенбанка доллар можно купить по 45,08 гривны за доллар, а Монобанк продает доллар по 45,04 гривны. Один из самых высоких курсов клиентам предлагает банк "Пумб" - 45,2 гривны за доллар.
При этом курс в ряде других крупных банков так же уверенно приближается к этой отметке. Ощадбанк продает доллар по 44,95 гривны, Укрсиббанк - по 44,98 гривны. Чуть выше предложение Приватбанка - 44,99 гривны.
Официальный курс Нацбанка Украины на вторник - 44,51 гривны за доллар.
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18 октября 2025, 00:02