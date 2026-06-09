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Курс доллара в некоторых банках на Украине превысил 45 гривен - РИА Новости, 09.06.2026
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13:54 09.06.2026
Курс доллара в некоторых банках на Украине превысил 45 гривен

Курс доллара на Украине превысил психологическую отметку в 45 гривен

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры США и Украины
Денежные купюры США и Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры США и Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курс продажи доллара в нескольких крупных банках Украины превысил 45 гривен за доллар.
  • Официальный курс Нацбанка Украины на вторник составил 44,51 гривны за доллар.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Курс продажи доллара в нескольких крупных банках Украины во вторник превысил психологическую отметку в 45 гривен за доллар, следует из анализа РИА Новости данных кредитных организаций.
Так, в кассах местных отделений Райффайзенбанка доллар можно купить по 45,08 гривны за доллар, а Монобанк продает доллар по 45,04 гривны. Один из самых высоких курсов клиентам предлагает банк "Пумб" - 45,2 гривны за доллар.
При этом курс в ряде других крупных банков так же уверенно приближается к этой отметке. Ощадбанк продает доллар по 44,95 гривны, Укрсиббанк - по 44,98 гривны. Чуть выше предложение Приватбанка - 44,99 гривны.
Официальный курс Нацбанка Украины на вторник - 44,51 гривны за доллар.
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ЭкономикаУкраинаРайффайзенбанкОщадбанкПриватбанкДоллар
 
 
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