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СМИ узнали о напряженности между Киевом и Брюсселем из-за членства в ЕС - РИА Новости, 09.06.2026
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10:32 09.06.2026
СМИ узнали о напряженности между Киевом и Брюсселем из-за членства в ЕС

Politico: стремление Киева ускорить вступление в ЕС вызывает напряженность

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стремление Украины ускорить вступление в ЕС вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами.
  • Украина хочет открыть до конца лета несколько переговорных кластеров.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Стремление Украины ускорить вступление в ЕС вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов и европейских чиновников.
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"Стремление Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами накануне открытия первого официального переговорного кластера на следующей неделе", - говорится в сообщении.
По данным издания, Украина хочет открыть до конца лета не один, а сразу несколько переговорных кластеров.
Ранее журнал Economist сообщал, что страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к союзу из-за ее коррумпированности. Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину среди участников международной организации, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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