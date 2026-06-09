На Украине пять областей частично остались без электроснабжения

"Часть потребителей в Днепропетровской, <...> Одесской, Сумской, Харьковской <...> и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения", — написало ведомство в Telegram-канале.

Также без света остались некоторые абоненты, проживающие в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Власти уточнили, что это связано с повреждением энергетических объектов.

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.