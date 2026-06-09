Рейтинг@Mail.ru
На Украине пять областей частично остались без электроснабжения - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 09.06.2026 (обновлено: 11:24 09.06.2026)
На Украине пять областей частично остались без электроснабжения

Пять областей Украины остались без света из-за повреждения энергообъектов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять областей на Украине частично остались без электроснабжения.
  • Это связано с повреждением энергетических объектов.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В пяти украинских регионах частично пропал свет, сообщили в Минэнерго страны.
«

"Часть потребителей в Днепропетровской, <...> Одесской, Сумской, Харьковской <...> и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения", — написало ведомство в Telegram-канале.

Также без света остались некоторые абоненты, проживающие в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Власти уточнили, что это связано с повреждением энергетических объектов.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Кулеба призвал украинцев беречь "кукуху" и готовиться к разрушениям в Киеве
26 мая, 11:06
 
В миреУкраинаЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала