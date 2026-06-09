Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры стран "евротройки" предложили России условия по прекращению военного конфликта на Украине, включая немедленное и полное прекращение огня, компенсацию ущерба Украине и предоставление гарантий безопасности.
- Михаил Шеремет назвал эти условия "филькиной грамотой" и заявил, что лидеры "евротройки" по факту являются пособниками международного террориста.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал филькиной грамотой условия по прекращению военного конфликта на Украине, которые лидеры стран "евротройки" предложили России.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линии соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
"Все это филькина грамота и имитация мирной деятельности. Макрон, Мерц и Стармер говорят о переговорах, чтобы выглядеть миротворцами в своих странах, а на практике вооружают киевский режим для нанесения новых ударов по мирным российским городам и населению", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, лидеры "евротройки" по факту являются пособниками международного террориста, которым является глава киевского режима Владимир Зеленский.