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В Госдуме прокомментировали условия, выдвинутые "евротройкой" по Украине - РИА Новости, 09.06.2026
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09:51 09.06.2026
В Госдуме прокомментировали условия, выдвинутые "евротройкой" по Украине

Депутат ГД Шеремет назвал условия "евротройки" по Украине филькиной грамотой

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран "евротройки" предложили России условия по прекращению военного конфликта на Украине, включая немедленное и полное прекращение огня, компенсацию ущерба Украине и предоставление гарантий безопасности.
  • Михаил Шеремет назвал эти условия "филькиной грамотой" и заявил, что лидеры "евротройки" по факту являются пособниками международного террориста.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал филькиной грамотой условия по прекращению военного конфликта на Украине, которые лидеры стран "евротройки" предложили России.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линии соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
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"Все это филькина грамота и имитация мирной деятельности. Макрон, Мерц и Стармер говорят о переговорах, чтобы выглядеть миротворцами в своих странах, а на практике вооружают киевский режим для нанесения новых ударов по мирным российским городам и населению", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, лидеры "евротройки" по факту являются пособниками международного террориста, которым является глава киевского режима Владимир Зеленский.
В совместном итоговом заявлении в воскресенье лидеры стран "евротройки" объявили, что намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Кроме того, они поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и Европы.
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