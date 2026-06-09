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"Смена власти ускорится". В США испугались происходящего на Украине - РИА Новости, 09.06.2026
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07:18 09.06.2026 (обновлено: 09:40 09.06.2026)
"Смена власти ускорится". В США испугались происходящего на Украине

Аналитик Уилкерсон: действия Украины могут привести к глобальному конфликту

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что действия Украины могут ускорить смену власти на Западе и спровоцировать глобальный конфликт.
  • Эксперт подчеркнул, что поддержка киевского режима со стороны Европы дестабилизирует ситуацию в мире и противоречит интересам Запада.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Действия Украины могут ускорить смену власти на Западе и спровоцировать глобальный конфликт, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"На самом деле ситуация становится все более опасной. <…> Я должен сделать вывод, что смена власти в мире ускорится и будет происходить гораздо быстрее, чем я думал. Возможно, Украина внесет в это значительный вклад, и мы столкнемся с глобальным конфликтом", — сказал он.
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По мнению эксперта, действия Европы и Запада в целом в отношении Украины, помощь и поддержка киевского режима дестабилизируют ситуацию в мире.
"Думаю, что многое из того, что мы делаем, идет вразрез с нашими собственными интересами", — заключил Уилкерсон.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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