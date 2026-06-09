Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий политик Макс Отте, комментируя итоги прошедшего в Лондоне саммита с Владимиром Зеленским, заявил, что европейские лидеры с поразительным упорством поддерживают и эскалируют конфликт с Россией за счет Украины.
- Он считает, что действия руководства европейских стран, направленные на обострение противостояния, всеми силами толкают Европу к катастрофе.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Необъяснимое желание Запада обострить противостояние с Россией за счет поддержки киевского режима стремительно приближают Европу к масштабной трагедии, заявил политик и экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте на своей странице в социальной сети X.
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"Хоть я и знаю, что люди способны на многие ужасные вещи, но меня повергает в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры (Макрон, Стармер, Мерц, фон дер Ляйен и Каллас) поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", — прокомментировал политик встречу Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам встречи говорится о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.