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"Хоть я и знаю, что люди способны на многие ужасные вещи, но меня повергает в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры (Макрон, Стармер, Мерц, фон дер Ляйен и Каллас) поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", — прокомментировал политик встречу Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне.