Рейтинг@Mail.ru
"Вариантов нет". На Западе заявили о решающем моменте на СВО - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:32 09.06.2026 (обновлено: 02:35 09.06.2026)
"Вариантов нет". На Западе заявили о решающем моменте на СВО

Аналитик Макговерн: у Украины не осталось хороших вариантов на поле боя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что у Украины не осталось хороших вариантов выхода из сложившейся на поле боя ситуации.
  • Макговерн считает, что союзники Киева в скором времени не смогут помогать ему как раньше.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. К сегодняшнему дню у Украины не осталось хороших вариантов выхода из сложившейся на поле боя ситуации, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Россия может делать с Киевом и остальной Украиной все, что захочет. <…> Если бы я был здравомыслящим украинцем, я бы сказал: "Ну что же, конец близок. Мы окажемся в одном из этих центров принятия решений, когда туда явится кто-нибудь из русских, или нам стоит заключить сделку?" <…> На мой взгляд, Россия практически добилась успеха в демилитаризации. Сократила украинскую армию. <…> Так что, я думаю, все идет к концу. Просто у Зеленского на самом деле нет хороших вариантов", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Полное крушение плана Киева: хитрый блеф против Путина с треском провалился
Вчера, 08:00
По мнению Макговерна, в скором времени союзники Киева уже не смогут ему помогать, как раньше, несмотря на то, что пытается сделать глава режима.
"Русским осталось освободить три города, чтобы полностью взять под контроль всю территорию Донбасса. <…> А Зеленский изо всех сил старается заслужить одобрение своих европейских сторонников. <…> Но европейцы через какое-то время перестанут иметь значение", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, ВС России за прошедшие сутки взяли под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Бойцы нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также складам боеприпасов и горючего, используемым ВСУ. Противник потерял 1445 военнослужащих, 80 единиц военной автомобильной техники и 12 бронированных машин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Всех убью — один останусь: Киев вошел в режим берсерка
5 июня, 15:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала