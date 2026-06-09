Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что у Украины не осталось хороших вариантов выхода из сложившейся на поле боя ситуации.
- Макговерн считает, что союзники Киева в скором времени не смогут помогать ему как раньше.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. К сегодняшнему дню у Украины не осталось хороших вариантов выхода из сложившейся на поле боя ситуации, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Россия может делать с Киевом и остальной Украиной все, что захочет. <…> Если бы я был здравомыслящим украинцем, я бы сказал: "Ну что же, конец близок. Мы окажемся в одном из этих центров принятия решений, когда туда явится кто-нибудь из русских, или нам стоит заключить сделку?" <…> На мой взгляд, Россия практически добилась успеха в демилитаризации. Сократила украинскую армию. <…> Так что, я думаю, все идет к концу. Просто у Зеленского на самом деле нет хороших вариантов", — отметил он.
По мнению Макговерна, в скором времени союзники Киева уже не смогут ему помогать, как раньше, несмотря на то, что пытается сделать глава режима.
"Русским осталось освободить три города, чтобы полностью взять под контроль всю территорию Донбасса. <…> А Зеленский изо всех сил старается заслужить одобрение своих европейских сторонников. <…> Но европейцы через какое-то время перестанут иметь значение", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, ВС России за прошедшие сутки взяли под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Бойцы нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также складам боеприпасов и горючего, используемым ВСУ. Противник потерял 1445 военнослужащих, 80 единиц военной автомобильной техники и 12 бронированных машин.