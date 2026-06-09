Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Украины должно заплатить МВФ 172 миллиона долларов по долгам за кредиты.
- Следующий платеж Украина должна будет совершить 10 июля.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Правительство Украины во вторник должно заплатить Международному валютному фонду (МВФ) 172 миллиона долларов по долгам за кредиты, выяснило РИА Новости, изучив документы фонда.
По данным МВФ, украинские власти должны до 00.00 со вторника на среду (07.00 мск среды) выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу Международного валютного фонда на 5 июня, один SDR равен 1,368 доллара.
Как ожидается, следующий платеж Украина должна будет совершить 10 июля.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.