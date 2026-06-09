Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Украины должно заплатить МВФ 172 миллиона долларов по долгам за кредиты.

Следующий платеж Украина должна будет совершить 10 июля.

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Правительство Украины во вторник должно заплатить Международному валютному фонду (МВФ) 172 миллиона долларов по долгам за кредиты, выяснило РИА Новости, изучив документы фонда.

По данным МВФ , украинские власти должны до 00.00 со вторника на среду (07.00 мск среды) выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу Международного валютного фонда на 5 июня, один SDR равен 1,368 доллара.

Как ожидается, следующий платеж Украина должна будет совершить 10 июля.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).