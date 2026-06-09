При ударе по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар на границе Херсонской области с Крымом пострадавших нет.
- Степень повреждения моста уточняется, движение по нему было временно перекрыто.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар на границе Херсонской области с Крымом нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
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"Пострадавших, к счастью, нет. Была объявлена опасность по БПЛА, гражданских на мост не пускали", - сказал Василенко.
По его словам, степень повреждения моста уточняется.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщал, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" было временно перекрыто. В понедельник движение открыли в реверсивном режиме. Во вторник Сальдо сообщил, что мост вновь поврежден после ночной атаки украинских БПЛА.