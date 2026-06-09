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При ударе по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом никто не пострадал - РИА Новости, 09.06.2026
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09:07 09.06.2026 (обновлено: 09:13 09.06.2026)
При ударе по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом никто не пострадал

Василенко: пострадавших при ударе по мосту в районе Чонгара нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар на границе Херсонской области с Крымом пострадавших нет.
  • Степень повреждения моста уточняется, движение по нему было временно перекрыто.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар на границе Херсонской области с Крымом нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
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"Пострадавших, к счастью, нет. Была объявлена опасность по БПЛА, гражданских на мост не пускали", - сказал Василенко.
По его словам, степень повреждения моста уточняется.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщал, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" было временно перекрыто. В понедельник движение открыли в реверсивном режиме. Во вторник Сальдо сообщил, что мост вновь поврежден после ночной атаки украинских БПЛА.
АПП Джанкой - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Движение через АПП "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью перекрыли
08:36
 
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