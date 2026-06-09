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В Китае впервые в мире пересадили несколько органов свиньи человеку - РИА Новости, 09.06.2026
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15:53 09.06.2026 (обновлено: 15:54 09.06.2026)
В Китае впервые в мире пересадили несколько органов свиньи человеку

SCMP: китайские ученые впервые в мире пересадили человеку печень и почки свиньи

© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Fotolia / Syda Productions
Медицинская операция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайские ученые провели первую в мире пересадку нескольких органов свиньи человеку.
  • Пересаженные органы функционировали в теле 53-летнего мужчины пять дней.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Китайские ученые пересадили печень и почки свиньи пациенту, что стало первой в мире пересадкой нескольких органов животного человеку, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Согласно данным SCMP, пациентом был 53-летний мужчина. Команду ученых возглавляли исследователи из второго филиала Медицинского университета Гуанси.
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"После операции органы функционировали в теле 53-летнего мужчины пять дней, затем исследование (органов - ред.) завершилось в связи с желанием семьи (пациента - ред.)", - пишет SCMP.
По словам участников команды, их исследование выявило ранние иммунные и метаболические особенности, которые могут помочь в будущей клинической практике.
В октябре 2025 года появилась информация со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Journal of Hepatology, что китайские ученые впервые в мире пересадили пациенту печень генно-модифицированной свиньи. Орган не отторгался в течение беспрецедентных 38 дней.
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