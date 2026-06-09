Рейтинг@Mail.ru
Молодой тюлень запутался в сетях в бухте у Владивостока - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 09.06.2026
Молодой тюлень запутался в сетях в бухте у Владивостока

Молодой сивуч запутался в сетях в бухте Шамора у Владивостока

© Тюленятник и все-все-все/TelegramМолодой сивуч, запутавшийся в сетях в районе бухты Шамора у Владивостока
Молодой сивуч, запутавшийся в сетях в районе бухты Шамора у Владивостока - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Тюленятник и все-все-все/Telegram
Молодой сивуч, запутавшийся в сетях в районе бухты Шамора у Владивостока
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодой сивуч запутался в сетях в районе бухты Шамора у Владивостока.
  • Реабилитационный центр "Тюлень" опубликовал видео с попыткой зацепить запутавшегося тюленя и обратился за помощью к рыбакам и туристам.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Молодой сивуч запутался в сетях в районе бухты Шамора у Владивостока, ему требуется помощь, рассказал РИА Новости глава дайвинг-клуба "Море воды" Евгений Полухин, который много лет занимается спасением этих морских животных.
Реабилитационный центр "Тюлень" опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как пытаются зацепить запутавшегося в сетях тюленя.
Спасенный голодный тюлень из Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Фонд друзей балтийской нерпы доставили голодного и тощего тюленя
5 мая, 21:56
"Владивостокским рыбакам и туристам внимание! В районе Шаморы запутавшийся тюлень, кто будет мимо проплывать и увидит - попытайтесь подтянуть багром за сеть к борту и, пожалуйста, сразу позвоните +7 924 241-07-88", - говорится в обращении под постом центра.
Как сообщил Полухин, это молодой сивуч. "Он полностью запутался (в сетях - ред.), двигаться не может, он просто дрейфует, (сам распутаться уже - ред.) не может, нужна помощь", - сказал он.
По словам специалиста, время для спасения сивуча ограничено.
"Потому что у него на часы пошел счет, он просто ослабнет и утонет... Если (увидевшие тюленя - ред.) не распутают сами, я приеду распутаю ее (сеть - ред.) в воде. Мне главное, чтобы его (сивуча - ред.) зафиксировали, чтобы по всему Уссурийскому заливу его не пришлось искать", - уточнил Полухин.
Детеныш тюленя, найденный на берегу Финского залива - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
На берегу Финского залива спасли детеныша тюленя
12 апреля, 12:05
 
ВладивостокПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала