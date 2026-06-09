Молодой тюлень запутался в сетях в бухте у Владивостока

Краткий пересказ от РИА ИИ Молодой сивуч запутался в сетях в районе бухты Шамора у Владивостока.

Реабилитационный центр "Тюлень" опубликовал видео с попыткой зацепить запутавшегося тюленя и обратился за помощью к рыбакам и туристам.

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Молодой сивуч запутался в сетях в районе бухты Шамора у Владивостока, ему требуется помощь, рассказал РИА Новости глава дайвинг-клуба "Море воды" Евгений Полухин, который много лет занимается спасением этих морских животных.

Реабилитационный центр "Тюлень" опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как пытаются зацепить запутавшегося в сетях тюленя.

"Владивостокским рыбакам и туристам внимание! В районе Шаморы запутавшийся тюлень, кто будет мимо проплывать и увидит - попытайтесь подтянуть багром за сеть к борту и, пожалуйста, сразу позвоните +7 924 241-07-88", - говорится в обращении под постом центра.

Как сообщил Полухин, это молодой сивуч. "Он полностью запутался (в сетях - ред.), двигаться не может, он просто дрейфует, (сам распутаться уже - ред.) не может, нужна помощь", - сказал он.

По словам специалиста, время для спасения сивуча ограничено.