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Туск заявил, что его иногда трясет от заявлений с Украины - РИА Новости, 09.06.2026
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18:10 09.06.2026
Туск заявил, что его иногда трясет от заявлений с Украины

Премьер Польши Туск заявил, что его иногда трясет от заявлений с Украины

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Туск заявил, что его иногда трясет от заявлений с Украины.
  • Он рассказал, что говорил Зеленскому о необходимости равноправных отношений и учета чувствительности обеих сторон.
ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его иногда трясет от заявлений с Украины.
"Я долго объяснял (Владимиру – ред.) Зеленскому: помните, у вас своя чувствительность, у нас своя. Заботьтесь о нас так же, как мы заботимся о вас. Эти отношения должны быть равноправными. Меня иногда трясет, когда я слышу неразумные высказывания по ту сторону границы", - сказал Туск журналистам.
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В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
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