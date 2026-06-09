Туск заявил, что его иногда трясет от заявлений с Украины

Премьер Польши Туск заявил, что его иногда трясет от заявлений с Украины

© AP Photo / Leon Neal Премьер-министр Польши Дональд Туск © AP Photo / Leon Neal Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото