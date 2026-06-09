Турпоток в Россию из арабских стран вдвое превысил доковидный показатель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристический поток в Россию из арабских стран превысил допандемийный уровень более чем в два раза и составил в 2025 году 660 тысяч человек.
- Более 10% всех иностранных поездок в 2025 году пришлись на арабские страны — страны Ближнего Востока, Турцию и Египет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Туристический поток в Россию из арабских стран превысил допандемийный уровень более чем в два раза, составив в 2025 году 660 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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"В прошлом году нашу страну посетили почти 6 миллионов иностранных гостей. При этом более 10% всех поездок пришлись на арабские страны - страны Ближнего Востока, Турция, Египет - 660 тысяч человек, более чем в два раза больше, чем в доковидный период – 303 тысячи", - сказал Чернышенко.