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Турпоток в Россию из арабских стран вдвое превысил доковидный показатель - РИА Новости, 09.06.2026
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Туризм
 
17:32 09.06.2026
Турпоток в Россию из арабских стран вдвое превысил доковидный показатель

Чернышенко: турпоток из арабских стран в РФ вдвое превысил доковидный показатель

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристический поток в Россию из арабских стран превысил допандемийный уровень более чем в два раза и составил в 2025 году 660 тысяч человек.
  • Более 10% всех иностранных поездок в 2025 году пришлись на арабские страны — страны Ближнего Востока, Турцию и Египет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Туристический поток в Россию из арабских стран превысил допандемийный уровень более чем в два раза, составив в 2025 году 660 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"В прошлом году нашу страну посетили почти 6 миллионов иностранных гостей. При этом более 10% всех поездок пришлись на арабские страны - страны Ближнего Востока, Турция, Египет - 660 тысяч человек, более чем в два раза больше, чем в доковидный период – 303 тысячи", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что в Россию также активно едут туристы из Китая, Индии и стран СНГ.
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Эксперт объяснил рост популярности России у туристов из арабских стран
15 февраля, 09:28
 
ТуризмРоссияБлижний ВостокТурцияДмитрий ЧернышенкоСНГ
 
 
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