Турпоток в Россию из арабских стран вдвое превысил доковидный показатель

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"В прошлом году нашу страну посетили почти 6 миллионов иностранных гостей. При этом более 10% всех поездок пришлись на арабские страны - страны Ближнего Востока, Турция, Египет - 660 тысяч человек, более чем в два раза больше, чем в доковидный период – 303 тысячи", - сказал Чернышенко.