Юрист рассказала, можно ли уйти с работы в жару

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники в России имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.

Собеседница агентства добавила, что более высокая температура в помещении может навредить здоровью. В связи с этим россиянин вправе приостановить работу, письменно уведомив об этом начальника, подчеркнула Леонова. По словам эксперта, в заявлении необходимо указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.