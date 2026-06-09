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Юрист рассказала, можно ли уйти с работы в жару - РИА Новости, 09.06.2026
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02:42 09.06.2026 (обновлено: 11:03 09.06.2026)
Юрист рассказала, можно ли уйти с работы в жару

Леонова: если температура в офисе превышает 28 градусов, можно уйти с работы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница в офисе
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудница в офисе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники в России имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов.
  • При превышении допустимой температуры работник должен письменно уведомить об этом начальника, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег.
  • Самовольный уход с рабочего места без оформления простоя может быть расценен как прогул.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники в России имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.
Ранее МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о жаре с 7 июня по среду с максимальной температурой до 30-31 градуса.
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"Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом — 28 градусов", — сказала Леонова.
Собеседница агентства добавила, что более высокая температура в помещении может навредить здоровью. В связи с этим россиянин вправе приостановить работу, письменно уведомив об этом начальника, подчеркнула Леонова. По словам эксперта, в заявлении необходимо указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.
"При этом работнику не стоит самостоятельно покидать рабочее место до получения ответа от работодателя. Самовольный уход без оформления простоя может быть расценен как прогул", — уточнила Леонова.
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