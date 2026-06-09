Юрист рассказала, можно ли уйти с работы в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники в России имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов.
- При превышении допустимой температуры работник должен письменно уведомить об этом начальника, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег.
- Самовольный уход с рабочего места без оформления простоя может быть расценен как прогул.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники в России имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.
"Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом — 28 градусов", — сказала Леонова.
Собеседница агентства добавила, что более высокая температура в помещении может навредить здоровью. В связи с этим россиянин вправе приостановить работу, письменно уведомив об этом начальника, подчеркнула Леонова. По словам эксперта, в заявлении необходимо указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.
"При этом работнику не стоит самостоятельно покидать рабочее место до получения ответа от работодателя. Самовольный уход без оформления простоя может быть расценен как прогул", — уточнила Леонова.