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Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - РИА Новости, 09.06.2026
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19:44 09.06.2026 (обновлено: 20:58 09.06.2026)
Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом

Трамп: США обязаны ответить за сбитый над Ормузом американский вертолет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский вертолет Apache AH-64 упал у берегов Омана во время патрулирования региональных вод.
  • Трамп заявил, что летательный аппарат был сбит Ираном и США обязаны ответить на это нападение.
ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Американский вертолет Apache AH-64, упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache, пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы. Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение", — написал он в соцсети Truth Social.

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По словам журналиста Axios Барака Равида, американцы еще не установили, был ли удар преднамеренным или случайным.
Во вторник Центральное командование Вооруженных сил США сообщило РИА Новости, что во время патрулирования региональных вод у побережья Омана потерпел крушение вертолет. Оба пилота были спасены примерно в течение двух часов, их состояние оценивается как стабильное.
Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Трамп же отмечал, что США будут блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.
Неделю назад Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. При этом американский президент заявил о продолжении переговоров. После беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" он объявил, что стороны прекратят огонь.
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