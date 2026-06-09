Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом

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"Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache, пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы. Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение", — написал он в соцсети Truth Social.