Израиль и Иран прекратили обмен ударами примерно на неделю, считает Трамп

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"Мы провели очень хороший разговор (с Нетаньяху - ред.). По нему ударили, он ударил в ответ. Я не могу его за это винить… Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.