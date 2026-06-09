Израиль и Иран прекратили обмен ударами примерно на неделю, считает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп считает, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами примерно на неделю.
- По его словам, стороны стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами примерно на неделю.
В понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
«
"Мы провели очень хороший разговор (с Нетаньяху - ред.). По нему ударили, он ударил в ответ. Я не могу его за это винить… Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после израильской атаки на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного ИРИ ливанского движения "Хезболлах". Исламская республика предупреждала, что вмешается, а позже объявила, что нанесла ответ и прекращает операцию против Государства Израиль.