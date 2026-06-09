Трамп пообещал сделку с Ираном в течение двух недель

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп пообещал, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель.

Трамп заявил, что Иран якобы готов выполнить требования США, в том числе в контексте желания Вашингтона не допустить разработку Тегераном ядерного оружия.

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель.

"Думаю, мы выигрываем эту битву. Думаю, мы выиграем ее за следующие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полной победой и произойдет очень скоро", - сказал Трамп в ходе телеконференции в поддержку сенатора Линдси Грэма*.

Трамп заявил, что Иран якобы "готов отдать все", что просят США, в том числе в контексте желания Вашингтона не допустить разработку Тегераном ядерного оружия.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.