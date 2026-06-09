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Трамп пообещал сделку с Ираном в течение двух недель - РИА Новости, 09.06.2026
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03:03 09.06.2026
Трамп пообещал сделку с Ираном в течение двух недель

Трамп: сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пообещал, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель.
  • Трамп заявил, что Иран якобы готов выполнить требования США, в том числе в контексте желания Вашингтона не допустить разработку Тегераном ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель.
"Думаю, мы выигрываем эту битву. Думаю, мы выиграем ее за следующие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полной победой и произойдет очень скоро", - сказал Трамп в ходе телеконференции в поддержку сенатора Линдси Грэма*.
Трамп заявил, что Иран якобы "готов отдать все", что просят США, в том числе в контексте желания Вашингтона не допустить разработку Тегераном ядерного оружия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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