Трамп считает, что Израиль не вернется к ударам по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль не продолжит эскалацию конфликта и воздержится от ударов по Ирану.
- По заявлению Трампа, Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня.
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль не продолжит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и воздержится от ударов по Ирану.
Как передавал портал Axios, Трамп предупредил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, что может перестать его поддерживать в случае продолжения боевых действий против Ирана
"Я не думаю, что это произойдет. Все складывается очень хорошо", – ответил Трамп журналисту телеканала Sky News на вопрос о том, что предпримет американский лидер, если Нетаньяху возобновит удары по Ирану.
Раскрывать свой план действий на случай, если удары все-таки возобновятся, Трамп не стал. Он лишь добавил, что Иран делает то, что должен.
В понедельник израильский премьер провел телефонный разговор с американским лидером. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет заключить сделку, в рамках которой Соединенные Штаты "получат все, что хотели".
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после израильской атаки на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Исламская республика предупреждала, что вмешается, а позже объявила, что нанесла ответ и прекращает операцию против Израиля.