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Трамп считает, что Израиль не вернется к ударам по Ирану - РИА Новости, 09.06.2026
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01:05 09.06.2026 (обновлено: 01:36 09.06.2026)
Трамп считает, что Израиль не вернется к ударам по Ирану

Трамп считает, что Израиль не продолжит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль не продолжит эскалацию конфликта и воздержится от ударов по Ирану.
  • По заявлению Трампа, Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня.
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль не продолжит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и воздержится от ударов по Ирану.
Как передавал портал Axios, Трамп предупредил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, что может перестать его поддерживать в случае продолжения боевых действий против Ирана
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"Я не думаю, что это произойдет. Все складывается очень хорошо", – ответил Трамп журналисту телеканала Sky News на вопрос о том, что предпримет американский лидер, если Нетаньяху возобновит удары по Ирану.
Раскрывать свой план действий на случай, если удары все-таки возобновятся, Трамп не стал. Он лишь добавил, что Иран делает то, что должен.
В понедельник израильский премьер провел телефонный разговор с американским лидером. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет заключить сделку, в рамках которой Соединенные Штаты "получат все, что хотели".
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после израильской атаки на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Исламская республика предупреждала, что вмешается, а позже объявила, что нанесла ответ и прекращает операцию против Израиля.
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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