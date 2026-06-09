Трамп считает, что Израиль не вернется к ударам по Ирану

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль не продолжит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и воздержится от ударов по Ирану.

Раскрывать свой план действий на случай, если удары все-таки возобновятся, Трамп не стал. Он лишь добавил, что Иран делает то, что должен.