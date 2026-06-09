Когда-то громкая история с так называемой редкоземельной сделкой между Трампом и Зеленским получила не менее громкое продолжение. Вернее, окончание.
По данным, полученным украинскими СМИ из "источников в добывающей отрасли", Зеленский дал негласное указание приостановить реализацию сделки между Киевом и Вашингтоном, касающейся разработки американскими компаниями на территории Украины полезных ископаемых, которые в разгар переговоров оценивались минимум в 500 миллиардов долларов.
Мало того: в Киеве теперь изучается вопрос о "привлечении для разработки ресурсов европейских инвесторов".
Одни эксперты считают, что причиной отказа Зеленского от выполнения условий сделки стали "окончательно испорченные отношения" с американским президентом, другие же утверждают, что киевский мошенник просто решил по-тихому кинуть Трампа.
Изначально идея подмаслить Трампа и заставить его расширить военную и финансовую помощь Украине родилась в Киеве, но потом к операции подключились европейцы. Дошло до того, что правительством Украины был специально подготовлен доклад с фальсифицированными данными, согласно которым под родиной гарбузов таятся несметные сокровища в виде редкоземельных металлов, остро необходимых США, а также другие "критические ресурсы".
Европейцы, в свою очередь, продавили заказные публикации в американской и британской прессе, чтобы подогреть ажиотаж.
Например, издание The Washington Post авторитетно заявило, что "Украина обладает месторождениями редких металлов и критически важных материалов, включая одни из крупнейших в мире запасов титана и неосвоенные месторождения лития, и в совокупности их стоимость оценивается в триллионы долларов".
Газета The Times с придыханием писала, что "бескрайние степи Украины скрывают под собой драгоценные минеральные запасы стоимостью в несколько триллионов долларов — от наиболее ценных редкоземельных элементов до более распространенных титана и графита, используемых в современных потребительских товарах".
Само подписание сделки и вовсе выглядело как комедия, где Зеленский истерил, ломался и капризничал, словно театральная невеста на выданье, и под громкие причитания о "выкручивании рук" и "новом колониализме" таки великодушно согласился отдать Трампу половину будущих прибылей в совместном "редкоземельном фонде" в обмен на обещания всяческой помощи по "отражению агрессии России".
Зеленский был уверен, что счастливый Трамп тут же начнет гнать на Украину эшелоны "Абрамсов" и "Патриотов", а к реализации минеральной части сделки можно подойти когда-нибудь — например, лет через пятьдесят.
Все шло очень хорошо. Трамп даже написал в своей соцсети, что "доходы американских компаний от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят траты администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена на поддержку Киева", то есть выгода от доступа к украинским редкоземельным элементам для США перекроет объем денежных средств, которые Байден "потратил впустую".
Но пролетел год, а трамповские эшелоны так и не пришли.
Дело в том, что Трамп прекрасно знал, что Зеленский блефует и никаких редкоземельных залежей на Украине нет в помине, и просто талантливо играл на публику. У него уже на тот момент на руках были данные Геологической службы США, где было четко указано, что в недрах Незалежной нет научно доказанных и экономически выгодных к добыче ресурсов из редкоземельных металлов, лития, титана и всего остального, о чем рассказывал байки Зеленский.
Для Трампа было просто важно показать избирателям, что он что-то выжал из черной дыры под названием "Украина" и при этом имеет право первой брачной ночи по всем новым геологическим разработкам, а также половину всех потенциальных прибылей. А вдруг все же найдут что-то интересное и ценное? При этом ноль риска, ноль вложений, а главное — ноль обязательств.
Нынешнюю истерию в Киеве связывают с тем, что мощные юристы Зеленского наконец со словарем прочитали англоязычный текст соглашения и обнаружили там интересный пункт. Согласно этому пункту, те самые миллиардные экономические вливания в "восстановление Украины", на которые надеялся по соглашению Зеленский, должны идти не из США, а — внимание! — "из прибыли совместного фонда".
Иными словами: украинцы сами ищут в огороде свои знаменитые ресурсы, сами финансируют, сами копают, сами перерабатывают, сами продают. Есть прибыль? Делим пополам, а что-то из своей сферической половины Вашингтон может в теории подарить со своего плеча Киеву на поддержку демократии. Если захочет.
Зеленский был уверен, что он обыграл Трампа, но один уважаемый глава одной уважаемой страны когда-то намекнул, что этот шмыгающий носом товарищ просто в другой лиге. Старый прожженный лис Трамп за свою жизнь провернул больше хитрых сделок, чем имеется белых пятен на оливковой тужурке кровавого комика.
Клоун никогда не обыграет профессионального дельца, даже если будет уверен, что все козыри у него на руках.