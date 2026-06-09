Когда-то громкая история с так называемой редкоземельной сделкой между Трампом и Зеленским получила не менее громкое продолжение. Вернее, окончание.

По данным, полученным украинскими СМИ из "источников в добывающей отрасли", Зеленский дал негласное указание приостановить реализацию сделки между Киевом Вашингтоном , касающейся разработки американскими компаниями на территории Украины полезных ископаемых, которые в разгар переговоров оценивались минимум в 500 миллиардов долларов.

Мало того: в Киеве теперь изучается вопрос о "привлечении для разработки ресурсов европейских инвесторов".

Одни эксперты считают, что причиной отказа Зеленского от выполнения условий сделки стали "окончательно испорченные отношения" с американским президентом, другие же утверждают, что киевский мошенник просто решил по-тихому кинуть Трампа.

Изначально идея подмаслить Трампа и заставить его расширить военную и финансовую помощь Украине родилась в Киеве, но потом к операции подключились европейцы. Дошло до того, что правительством Украины был специально подготовлен доклад с фальсифицированными данными, согласно которым под родиной гарбузов таятся несметные сокровища в виде редкоземельных металлов, остро необходимых США , а также другие "критические ресурсы".

Европейцы, в свою очередь, продавили заказные публикации в американской и британской прессе, чтобы подогреть ажиотаж.

Например, издание The Washington Post авторитетно заявило, что "Украина обладает месторождениями редких металлов и критически важных материалов, включая одни из крупнейших в мире запасов титана и неосвоенные месторождения лития, и в совокупности их стоимость оценивается в триллионы долларов".

Газета The Times с придыханием писала, что "бескрайние степи Украины скрывают под собой драгоценные минеральные запасы стоимостью в несколько триллионов долларов — от наиболее ценных редкоземельных элементов до более распространенных титана и графита, используемых в современных потребительских товарах".

Само подписание сделки и вовсе выглядело как комедия, где Зеленский истерил, ломался и капризничал, словно театральная невеста на выданье, и под громкие причитания о "выкручивании рук" и "новом колониализме" таки великодушно согласился отдать Трампу половину будущих прибылей в совместном "редкоземельном фонде" в обмен на обещания всяческой помощи по "отражению агрессии России".

Зеленский был уверен, что счастливый Трамп тут же начнет гнать на Украину эшелоны "Абрамсов" и " Патриотов ", а к реализации минеральной части сделки можно подойти когда-нибудь — например, лет через пятьдесят.

Все шло очень хорошо. Трамп даже написал в своей соцсети, что "доходы американских компаний от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят траты администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена на поддержку Киева", то есть выгода от доступа к украинским редкоземельным элементам для США перекроет объем денежных средств, которые Байден "потратил впустую".

Но пролетел год, а трамповские эшелоны так и не пришли.

Дело в том, что Трамп прекрасно знал, что Зеленский блефует и никаких редкоземельных залежей на Украине нет в помине, и просто талантливо играл на публику. У него уже на тот момент на руках были данные Геологической службы США, где было четко указано, что в недрах Незалежной нет научно доказанных и экономически выгодных к добыче ресурсов из редкоземельных металлов, лития, титана и всего остального, о чем рассказывал байки Зеленский.

Для Трампа было просто важно показать избирателям, что он что-то выжал из черной дыры под названием "Украина" и при этом имеет право первой брачной ночи по всем новым геологическим разработкам, а также половину всех потенциальных прибылей. А вдруг все же найдут что-то интересное и ценное? При этом ноль риска, ноль вложений, а главное — ноль обязательств.

Нынешнюю истерию в Киеве связывают с тем, что мощные юристы Зеленского наконец со словарем прочитали англоязычный текст соглашения и обнаружили там интересный пункт. Согласно этому пункту, те самые миллиардные экономические вливания в "восстановление Украины", на которые надеялся по соглашению Зеленский, должны идти не из США, а — внимание! — "из прибыли совместного фонда".

Иными словами: украинцы сами ищут в огороде свои знаменитые ресурсы, сами финансируют, сами копают, сами перерабатывают, сами продают. Есть прибыль? Делим пополам, а что-то из своей сферической половины Вашингтон может в теории подарить со своего плеча Киеву на поддержку демократии. Если захочет.

Зеленский был уверен, что он обыграл Трампа, но один уважаемый глава одной уважаемой страны когда-то намекнул, что этот шмыгающий носом товарищ просто в другой лиге. Старый прожженный лис Трамп за свою жизнь провернул больше хитрых сделок, чем имеется белых пятен на оливковой тужурке кровавого комика.