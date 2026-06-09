В Тюмени завели дело на родителей ребенка, бегавшего по дороге в подгузнике

ТЮМЕНЬ, 9 июн – РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности завели на родителей ребенка, который бегал по проезжей части перед машинами в Тюмени, сообщает пресс-служба СК России.

Ранее в местных группах в соцсетях опубликовали видео, на котором маленький ребенок в подгузнике и шлепанцах бежит по дороге перед машиной, у гостиницы его догоняет женщина. В полиции РИА Новости сообщили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, после этого будут приняты меры.