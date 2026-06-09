В Тюмени завели дело на родителей ребенка, бегавшего по дороге в подгузнике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюмени завели уголовное дело на родителей ребенка, который бегал по проезжей части в подгузнике.
- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
ТЮМЕНЬ, 9 июн – РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности завели на родителей ребенка, который бегал по проезжей части перед машинами в Тюмени, сообщает пресс-служба СК России.
Ранее в местных группах в соцсетях опубликовали видео, на котором маленький ребенок в подгузнике и шлепанцах бежит по дороге перед машиной, у гостиницы его догоняет женщина. В полиции РИА Новости сообщили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, после этого будут приняты меры.
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"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По данным следствия, 8 июня 2026 года в Тюмени родители малолетнего ребенка оставили его без присмотра, в результате чего он вышел на проезжую часть автомобильной дороги", - говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела.