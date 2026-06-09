Число жертв израильских ударов по Тиру увеличилось до 11

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате израильских ударов по двум районам города Тир на юге Ливана выросло до 11.

В квартале Масакен погибли восемь человек, 35 человек получили ранения.

В районе Аль-Басс погибли три человека и девять пострадали.

БЕЙРУТ, 9 июн — РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по двум районам города Тир на юге Ливана выросло до 11, более 40 человек получили ранения, информирует Центр чрезвычайных операций при министерстве здравоохранения Ливана.

"Удар израильского противника по кварталу Масакен в городе Тир, по окончательным данным, привел к гибели восьми человек, среди них женщина, и ранению 35, среди них трое детей и шесть женщин", — написано в заявлении ведомства.

По данным Минздрава, еще один израильский удар был нанесен по району Аль-Басс в Тире. В результате чего, согласно окончательной сводке, погибли три человека, еще девять получили ранения, среди них две женщины.