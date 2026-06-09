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Число жертв израильских ударов по Тиру увеличилось до 11 - РИА Новости, 09.06.2026
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23:52 09.06.2026
Число жертв израильских ударов по Тиру увеличилось до 11

Минздрав Ливана: число жертв израильских ударов по Тиру увеличилось до 11

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате израильских ударов по двум районам города Тир на юге Ливана выросло до 11.
  • В квартале Масакен погибли восемь человек, 35 человек получили ранения.
  • В районе Аль-Басс погибли три человека и девять пострадали.
БЕЙРУТ, 9 июн — РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по двум районам города Тир на юге Ливана выросло до 11, более 40 человек получили ранения, информирует Центр чрезвычайных операций при министерстве здравоохранения Ливана.
"Удар израильского противника по кварталу Масакен в городе Тир, по окончательным данным, привел к гибели восьми человек, среди них женщина, и ранению 35, среди них трое детей и шесть женщин", — написано в заявлении ведомства.
По данным Минздрава, еще один израильский удар был нанесен по району Аль-Басс в Тире. В результате чего, согласно окончательной сводке, погибли три человека, еще девять получили ранения, среди них две женщины.
Во вторник утром источник в ливанской службе скорой помощи сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, в результате мощного удара израильской авиации по Тиру погибли девять человек, более 20 получили ранения.
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