Роспотребнадзор заявил об эффективности российских тестов диагностики Эболы

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"Эффективность тестов подтверждена в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. Тесты для диагностики вируса Бундибуджио также переданы Республике Конго", - говорится в сообщении.