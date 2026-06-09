Роспотребнадзор заявил об эффективности российских тестов диагностики Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях в Уганде.
- Тест-системы позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях в Уганде, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
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"Эффективность тестов подтверждена в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. Тесты для диагностики вируса Бундибуджио также переданы Республике Конго", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что тест-системы позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни, что крайне важно для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий.
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