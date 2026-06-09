Рейтинг@Mail.ru
Тайвань провел военные учения со стрельбой из тяжелой артиллерии - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 09.06.2026
Тайвань провел военные учения со стрельбой из тяжелой артиллерии

Армия Тайваня провела учения со стрельбой из тяжелой артиллерии на реке Дацзя

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Тайваня провели учения со стрельбой из тяжелой артиллерии на реке Дацзя в городе Тайчжун.
  • В ходе учений использовались реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы, минометы и противотанковые ракеты.
  • Маневры включали моделирование высадки китайских амфибийных сил в центральной части острова.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вооруженные силы острова Тайвань провели учения со стрельбой из тяжелой артиллерии на реке Дацзя в городе Тайчжун, сообщает местная газета Taiwan News.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
США нашли новую Украину, а Китай начал свою специальную операцию
8 июня, 08:00
"Десятый корпус армии провел учения с боевой стрельбой из тяжелой артиллерии на северном и южном берегах устья реки Дацзя в Тайчжуне", - пишет Taiwan News.
Согласно данным газеты, в ходе учений использовались реактивные системы залпового огня Thunderbolt-2000, самоходные гаубицы M109A2 и M110A2, 122-миллимитровые минометы, а также противотанковые ракеты TOW 2A и 2B.
В ходе маневров была смоделирована высадка китайских амфибийных сил в центральной части острова. Всего было выпущено 372 боеприпаса из шести различных систем вооружения с восьми огневых позиций.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, деловые и неформальные возобновились в конце 1980-х. С 1990-х контактируют через неправительственные организации.
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Тайвань задействовал корабли береговой охраны в ответ на операцию Китая
7 июня, 07:03
 
В миреКитайТайваньТайчжун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала