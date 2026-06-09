Тайвань провел военные учения со стрельбой из тяжелой артиллерии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Тайваня провели учения со стрельбой из тяжелой артиллерии на реке Дацзя в городе Тайчжун.
- В ходе учений использовались реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы, минометы и противотанковые ракеты.
- Маневры включали моделирование высадки китайских амфибийных сил в центральной части острова.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вооруженные силы острова Тайвань провели учения со стрельбой из тяжелой артиллерии на реке Дацзя в городе Тайчжун, сообщает местная газета Taiwan News.
"Десятый корпус армии провел учения с боевой стрельбой из тяжелой артиллерии на северном и южном берегах устья реки Дацзя в Тайчжуне", - пишет Taiwan News.
Согласно данным газеты, в ходе учений использовались реактивные системы залпового огня Thunderbolt-2000, самоходные гаубицы M109A2 и M110A2, 122-миллимитровые минометы, а также противотанковые ракеты TOW 2A и 2B.
В ходе маневров была смоделирована высадка китайских амфибийных сил в центральной части острова. Всего было выпущено 372 боеприпаса из шести различных систем вооружения с восьми огневых позиций.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, деловые и неформальные возобновились в конце 1980-х. С 1990-х контактируют через неправительственные организации.