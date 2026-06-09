Тайвань провел военные учения со стрельбой из тяжелой артиллерии

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы Тайваня провели учения со стрельбой из тяжелой артиллерии на реке Дацзя в городе Тайчжун.

В ходе учений использовались реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы, минометы и противотанковые ракеты.

Маневры включали моделирование высадки китайских амфибийных сил в центральной части острова.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вооруженные силы острова Тайвань провели учения со стрельбой из тяжелой артиллерии на реке Дацзя в городе Тайчжун, сообщает местная газета Вооруженные силы острова Тайвань провели учения со стрельбой из тяжелой артиллерии на реке Дацзя в городе Тайчжун, сообщает местная газета Taiwan News

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР , а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

"Десятый корпус армии провел учения с боевой стрельбой из тяжелой артиллерии на северном и южном берегах устья реки Дацзя в Тайчжуне", - пишет Taiwan News.

Согласно данным газеты, в ходе учений использовались реактивные системы залпового огня Thunderbolt-2000, самоходные гаубицы M109A2 и M110A2, 122-миллимитровые минометы, а также противотанковые ракеты TOW 2A и 2B.

В ходе маневров была смоделирована высадка китайских амфибийных сил в центральной части острова. Всего было выпущено 372 боеприпаса из шести различных систем вооружения с восьми огневых позиций.