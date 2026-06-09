Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин заявил, что командование ВСУ затягивает конфликт, чтобы Владимир Зеленский мог оставаться у власти.
- Соскин отметил низкий рейтинг Зеленского среди населения и указал на отсутствие выборов в стране.
- По мнению Соскина, в стратегии Зеленского и его окружения отсутствует элемент защиты людей, а народ используется как инструмент для получения денег от западных стран.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Командование ВСУ затягивает конфликт, чтобы Владимир Зеленский мог оставаться у власти, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
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"Мясорубка все время усиливается. Уже фактически скоро населения не останется. Потому что власти некомпетентные, жадные, бабло пилят и решают какие-то свои задачи и все. Значит, тупое командование, тупой Сырский и его окружение. Они либо ничего не делают там, либо употребляют что-то. Их надо просто выгнать вместе с Зеленским. Вот и все", — сказал он.
Политолог также отметил низкий рейтинг Зеленского среди населения.
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"Он проиграл еще тогда местные выборы. Только благодаря бойне сегодня Зеленский такой выдающийся. Уже третий год пошел, как нарушена конституция. Выборов же нет в стране. <…> В стратегии Зеленского и его окружения абсолютно отсутствует элемент защиты людей. Народ для них — просто инструмент, чтобы получить больше денег у западных стран, которые заинтересованы в этом конфликте. Чем больше людей перебьют в Украине, тем лучше для киевского режима", — резюмировал Соскин.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.