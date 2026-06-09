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"Он проиграл еще тогда местные выборы. Только благодаря бойне сегодня Зеленский такой выдающийся. Уже третий год пошел, как нарушена конституция. Выборов же нет в стране. <…> В стратегии Зеленского и его окружения абсолютно отсутствует элемент защиты людей. Народ для них — просто инструмент, чтобы получить больше денег у западных стран, которые заинтересованы в этом конфликте. Чем больше людей перебьют в Украине, тем лучше для киевского режима", — резюмировал Соскин.