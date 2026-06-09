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ВС России поразили склады боеприпасов и объекты ТЭК, используемые ВСУ - РИА Новости, 09.06.2026
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12:46 09.06.2026 (обновлено: 13:55 09.06.2026)
ВС России поразили склады боеприпасов и объекты ТЭК, используемые ВСУ

ВС РФ поразили используемые ВСУ склады и объекты ТЭК и инфраструктуры

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались ВСУ.
  • Удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - добавили в МО РФ.
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