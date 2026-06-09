ВС России поразили склады боеприпасов и объекты ТЭК, используемые ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались ВСУ.
- Удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18