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ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 09.06.2026
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ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ.
  • Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих и значительное количество техники в Харьковской области и ДНР.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Грушевка и Червоный Оскол в Харьковской области, Сидорово, Щурово и Святогорск в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной разведки", - добавили в МО РФ.
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