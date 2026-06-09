ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих и значительное количество техники в Харьковской области и ДНР.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Грушевка и Червоный Оскол в Харьковской области, Сидорово, Щурово и Святогорск в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной разведки", - добавили в МО РФ.