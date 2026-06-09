Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками с живой силой противника на Славянском направлении.

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Расчеты артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками с живой силой противника на Славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"Расчеты артиллерии "Южной" группировки войск в ходе боевой работы обнаружили пункт управления и запуска беспилотников с живой силой противника. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении ведомства.