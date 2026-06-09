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Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен на Славянском направлении - РИА Новости, 09.06.2026
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12:03 09.06.2026
Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен на Славянском направлении

МО РФ: пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен на Славянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками с живой силой противника на Славянском направлении.
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Расчеты артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками с живой силой противника на Славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Расчеты артиллерии "Южной" группировки войск в ходе боевой работы обнаружили пункт управления и запуска беспилотников с живой силой противника. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении ведомства.
На предоставленных Минобороны кадрах видно точку запуска украинских дронов, по которой наносится артиллерийский удар.
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