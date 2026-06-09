В Москве гражданина Украины, расклеивавшего листовки, осудили на 3,5 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Никулинский районный суд Москвы приговорил гражданина Украины к 3,5 годам лишения свободы.

Алексей Головко признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ.

Головко распространял в мессенджерах материалы и расклеивал листовки, содержащие признаки возбуждения ненависти и вражды, направленные на унижение достоинства русского народа.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никулинский районный суд Москвы приговорил гражданина Украины к 3,5 годам лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды через листовки и интернет, сообщили РИА Новости в суде.

Алексей Головко признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека группой лиц).

"Суд приговорил Головко к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в инстанции.

Судом установлено, что Головко в составе организованной группы распространял в мессенджерах материалы, которые содержат признаки возбуждения ненависти и вражды и направлены на унижение достоинства русского народа.