Рейтинг@Mail.ru
В Москве гражданина Украины, расклеивавшего листовки, осудили на 3,5 года - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 09.06.2026
В Москве гражданина Украины, расклеивавшего листовки, осудили на 3,5 года

Расклеивавшего листовки в Москве гражданина Украины осудили на 3,5 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никулинский районный суд Москвы приговорил гражданина Украины к 3,5 годам лишения свободы.
  • Алексей Головко признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ.
  • Головко распространял в мессенджерах материалы и расклеивал листовки, содержащие признаки возбуждения ненависти и вражды, направленные на унижение достоинства русского народа.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никулинский районный суд Москвы приговорил гражданина Украины к 3,5 годам лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды через листовки и интернет, сообщили РИА Новости в суде.
Алексей Головко признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека группой лиц).
Нижневартовск - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Девочку, ушедшую погулять двое суток назад в ХМАО, нашли живой
Вчера, 16:13
"Суд приговорил Головко к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в инстанции.
Судом установлено, что Головко в составе организованной группы распространял в мессенджерах материалы, которые содержат признаки возбуждения ненависти и вражды и направлены на унижение достоинства русского народа.
Также Головко расклеивал листовки в общественных местах с информацией, направленной на унижение достоинства русских людей.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Жительница Кирова убила младенца, а ее сожитель помог спрятать тело
Вчера, 15:25
 
ПроисшествияМоскваУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала