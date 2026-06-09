Суд вынес приговор пяти украинцам за убийство главы ВГА Михайловки

Краткий пересказ от РИА ИИ Южный окружной военный суд приговорил пятерых граждан Украины к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы по делу о подрыве главы ВГА поселка в Запорожской области.

Подсудимые Данила Смола, Дмитрий Новиков, Александр Ляховченко, Алексей Кириченко и Владимир Тетерев признаны виновными в участии в организованной группе, созданной спецслужбами Украины, для совершения взрыва.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы пятерых граждан Украины по делу о подрыве главы ВГА поселка в Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда.

По его данным, в 2022 году Данила Смола, Дмитрий Новиков, Александр Ляховченко, Алексей Кириченко и Владимир Тетерев вошли в состав организованной группы, созданной спецслужбами Украины . Подсудимые согласились совершить взрыв на территории поселка городского типа Михайловка Запорожской области для убийства главы его военно-гражданской администрации.

Как установило следствие, в июле-августе 2022 года Кириченко вел наблюдение за потерпевшим, а Новиков, Смола и Ляховченко обходили маршрут его передвижения, передавая информацию спецслужбам Украины.

Позже Тетерев достал из тайника СВУ с пультом к нему, а потом проследил за автомобилем потерпевшего, который, припарковав его возле ВГА и не закрыв на замок двери, зашел в здание. Тетерев открыл незапертую водительскую дверь автомобиля, привел СВУ в боевую готовность и установил его под водительское сиденье.

По данным суда, 24 августа Тетерев проследил за маршрутом движения автомобиля потерпевшего, в котором также находилась его дочь 2016 года рождения, после чего инициировал взрыв СВУ. В результате взрыва потерпевший скончался, а девочка получила оглушение.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Смоле - 17 лет, Новикову - 18 лет, Ляховченко - 18 лет, Кириченко - 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Тетереву - пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима", - сказал представитель суда.