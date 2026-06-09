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Суд вынес приговор пяти украинцам за убийство главы ВГА Михайловки - РИА Новости, 09.06.2026
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15:41 09.06.2026
Суд вынес приговор пяти украинцам за убийство главы ВГА Михайловки

Суд вынес приговор пяти украинцам за подрыв главы ВГА Михайловки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд приговорил пятерых граждан Украины к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы по делу о подрыве главы ВГА поселка в Запорожской области.
  • Подсудимые Данила Смола, Дмитрий Новиков, Александр Ляховченко, Алексей Кириченко и Владимир Тетерев признаны виновными в участии в организованной группе, созданной спецслужбами Украины, для совершения взрыва.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы пятерых граждан Украины по делу о подрыве главы ВГА поселка в Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в 2022 году Данила Смола, Дмитрий Новиков, Александр Ляховченко, Алексей Кириченко и Владимир Тетерев вошли в состав организованной группы, созданной спецслужбами Украины. Подсудимые согласились совершить взрыв на территории поселка городского типа Михайловка Запорожской области для убийства главы его военно-гражданской администрации.
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Как установило следствие, в июле-августе 2022 года Кириченко вел наблюдение за потерпевшим, а Новиков, Смола и Ляховченко обходили маршрут его передвижения, передавая информацию спецслужбам Украины.
Позже Тетерев достал из тайника СВУ с пультом к нему, а потом проследил за автомобилем потерпевшего, который, припарковав его возле ВГА и не закрыв на замок двери, зашел в здание. Тетерев открыл незапертую водительскую дверь автомобиля, привел СВУ в боевую готовность и установил его под водительское сиденье.
По данным суда, 24 августа Тетерев проследил за маршрутом движения автомобиля потерпевшего, в котором также находилась его дочь 2016 года рождения, после чего инициировал взрыв СВУ. В результате взрыва потерпевший скончался, а девочка получила оглушение.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Смоле - 17 лет, Новикову - 18 лет, Ляховченко - 18 лет, Кириченко - 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Тетереву - пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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