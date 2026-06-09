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Cуд арестовал астраханца за хищение 6,2 миллиона рублей у матери бойца СВО - РИА Новости, 09.06.2026
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14:04 09.06.2026
Cуд арестовал астраханца за хищение 6,2 миллиона рублей у матери бойца СВО

Суд в Волгограде арестовал астраханца за хищение 6,2 млн руб у матери бойца СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Октябрьский районный суд Волгоградской области арестовал жителя Астрахани по подозрению в хищении более 6,2 миллиона рублей.
  • Подозреваемый, представившись следователем ФСБ, похитил деньги у матери погибшего участника СВО.
ВОЛГОГРАД, 9 июн – РИА Новости. Октябрьский районный суд Волгоградской области арестовал жителя Астрахани, подозреваемого в хищении более 6,2 миллиона рублей у матери погибшего участника СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, в мае неизвестный мужчина, представившись следователем ФСБ, мошенническим путем похитил у жительницы Октябрьского района Волгоградской области, матери погибшего участника СВО, более 6,2 миллиона рублей. По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо в крупном размере). По подозрению в совершении преступления был задержан житель Астрахани.
"Постановлением Октябрьского районного суда Волгоградской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 июля 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".
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