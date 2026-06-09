Жителя Рязанской области ждет суд по делу о теракте после поджога поезда

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Рязанской области обвиняется в совершении террористического акта.

В июне 2025 года он поджег локомотив на железнодорожной станции Рязань-1, получив за это денежное вознаграждение.

Ущерб оценивается на сумму свыше 11 миллионов рублей, уголовное дело направлено в суд.

РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Обвиняемый в совершении террористического акта житель Рязанской области предстанет перед судом после поджога локомотива на железнодорожной станции, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Рязанской области 2005 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении управления на платформе "Макс".

Следствие установило, что в июне 2025 года обвиняемый в ходе переписки в одном из мессенджеров получил предложение за денежное вознаграждение совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. Он согласился, куратор предоставил ему инструкции.

Ночью 21 июня 2025 года обвиняемый, находясь на территории железнодорожной станции Рязань-1, "совершил поджог локомотива", зафиксировав процесс на камеру мобильного телефона, а затем скрылся. Ущерб оценивается на сумму свыше 11 миллионов рублей, уточняет ведомство.