В Тверской области мошенники уговорили студента вскрыть чужой сейф

Краткий пересказ от РИА ИИ Восемнадцатилетний студент из Москвы по указанию мошенников проник в чужую квартиру в Тверской области, чтобы вскрыть сейф.

Хозяин квартиры, обнаруживший грабителя, попытался его задержать, но злоумышленник несколько раз выстрелил из пневматического пистолета и выпрыгнул из окна шестого этажа.

Оперативники выяснили, что кража стала результатом мошенничества с участием несовершеннолетней дочери хозяина квартиры, которой звонили злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников различных организаций.

КУРСК, 9 июн – РИА Новости. Восемнадцатилетний студент из Москвы по указке мошенников поехал в Тверскую область, проник в чужую квартиру, чтобы вскрыть сейф, а после выпрыгнул из окна шестого этажа, сообщили в УМВД по региону.

"В дежурную часть Редкинского отдела полиции позвонил 39-летний местный житель. Звонивший сообщил, что в его квартире, расположенной на 6-м этаже, находится неизвестный, который вскрыл сейф. Когда хозяин квартиры попытался удержать грабителя, тот произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета", – сообщили в канале У МВД России по Тверской области на платформе " Макс ".

Из материалов дела следует, что, услышав звук приближающейся полицейской машины, злоумышленник выпрыгнул с балкона, после чего он был госпитализирован с различными травмами.

"Как выяснили оперативники, кража стала результатом изощренной криминальной схемы. Все началось со звонка 16-летней дочери заявителя: незнакомец представился сотрудником сотовой связи и убедил назвать разовый код из смс под предлогом подтверждения доступа к госуслугам", – сообщили в пресс-службе полиции.

После этого подростку пришло сообщение о якоб, взломе ее личного кабинета.

"Далее разговоры переводились на "сотрудника Росфинмониторинга ", потом "сотрудника правоохранительных органов". Звонившие запугивали несовершеннолетнюю возбужденным уголовным делом на отца "за финансирование СВО" и "измену Родине" и убедили поучаствовать в "спецоперации", – говорится в сообщении.

При этом девочке строго запретили рассказывать обо всем взрослым. По заданию мошенников, она оставила ключи в ботинке в подъезде и покинула жилье, а чтобы родители не беспокоились отсутствием от нее звонков, дочь сообщила, что устала и ляжет спать.