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"Худшая катастрофа": СМИ раскрыли, как Стубб подставил Европу из-за России - РИА Новости, 09.06.2026
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01:00 09.06.2026
"Худшая катастрофа": СМИ раскрыли, как Стубб подставил Европу из-за России

JW: слова Стубба о России и НАТО стали худшей катастрофой для западных элит

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб начал осознавать, что необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, пишет немецкое издание Junge Welt.
  • По мнению автора, реалистичные заявления президента Финляндии Александра Стубба об отсутствии прямой угрозы со стороны России стали сокрушительным ударом по западным элитам.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб начал осознавать, что с Россией придется поладить, а его заявления о том, что Москва не представляет угрозу для стран Прибалтики, стали катастрофой для западных элит, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"Если бы кто-то из европейских политиков и мог сидеть за столом переговоров (с Россией. — Прим. ред.), то это был бы, пожалуй, президент Финляндии Александр Стубб. <…> Стубб, скорее всего, уже усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится. <…> Он заявил, что не верит в заинтересованность России проверять на прочность статью о коллективной обороне договора НАТО путем нападения на страны альянса", — указывается в материале.
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Озвучивание таких идей, по словам автора статьи, стало настоящей трагедией для сторонников военной эскалации, поскольку подрывает их ключевые антироссийские тезисы.
«
"Для тех, кто делает ставку на эскалацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставить Украине полную свободу выбора военных альянсов — то есть проигнорировать как раз те опасения России в сфере безопасности, которые были сформулированы еще до начала открытого конфликта, — высказывания Стубба — худшая катастрофа из возможных", — подчеркнул он.
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В статье также обозначается, что фигура финского президента может быть особо актуальна из-за начавшихся изменений в украинском конфликте. Junge Welt отмечает, что лидера, который представит ЕС на переговорах с максималистскими требованиями, просто выставят на посмешище.
Ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ Путин назвал заявления о возможности нападения России на страны НАТО не просто бредом, а сознательной провокацией.
Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова к переговорам со всеми, включая представителей Европейского Союза. По его словам, Кремль не был инициатором сворачивания до нуля отношений с Европой, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.
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