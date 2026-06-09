"Худшая катастрофа": СМИ раскрыли, как Стубб подставил Европу из-за России

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"Если бы кто-то из европейских политиков и мог сидеть за столом переговоров (с Россией. — Прим. ред.), то это был бы, пожалуй, президент Финляндии Александр Стубб. <…> Стубб, скорее всего, уже усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится. <…> Он заявил, что не верит в заинтересованность России проверять на прочность статью о коллективной обороне договора НАТО путем нападения на страны альянса", — указывается в материале.