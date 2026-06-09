США оперативно проинформируют Россию о разговоре с Зеленским, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американская сторона оперативно проинформирует Россию о содержании разговора с Зеленским, если там будут новации, требующие передачи Москве.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Переговорщики США оперативно проинформируют РФ о содержании разговора с Владимиром Зеленским, если там были новации, требующие передачи Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что американская сторона пока не доводила до России детали состоявшегося разговора с Зеленским.
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"Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, доводила ли американская сторона до России содержание разговора Кушнера, Уиткоффа и Зеленского.