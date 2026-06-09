США оперативно проинформируют Россию о разговоре с Зеленским, заявил Песков

«

"Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, доводила ли американская сторона до России содержание разговора Кушнера, Уиткоффа и Зеленского.