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США оперативно проинформируют Россию о разговоре с Зеленским, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2026
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13:23 09.06.2026 (обновлено: 14:12 09.06.2026)
США оперативно проинформируют Россию о разговоре с Зеленским, заявил Песков

Песков: США оперативно проинформируют РФ о содержании разговора с Зеленским

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американская сторона оперативно проинформирует Россию о содержании разговора с Зеленским, если там будут новации, требующие передачи Москве.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Переговорщики США оперативно проинформируют РФ о содержании разговора с Владимиром Зеленским, если там были новации, требующие передачи Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что американская сторона пока не доводила до России детали состоявшегося разговора с Зеленским.
«
"Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, доводила ли американская сторона до России содержание разговора Кушнера, Уиткоффа и Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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