США пока не доводили до России детали разговора с Зеленским, заявил Песков

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. США пока не доводили до России детали состоявшегося разговора спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.