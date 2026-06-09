Рейтинг@Mail.ru
США пока не доводили до России детали разговора с Зеленским, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 09.06.2026 (обновлено: 14:26 09.06.2026)
США пока не доводили до России детали разговора с Зеленским, заявил Песков

Песков: США пока не доводили до России детали разговора с Зеленским

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США пока не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским.
  • Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. США пока не доводили до России детали состоявшегося разговора спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
«
"Он же только что был, пока не доводили", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, доводила ли американская сторона до России содержание разговора Кушнера, Уиткоффа и Зеленского.
Он отметил, что американские переговорщики оперативно проинформируют РФ о содержании разговора, если там были новации, требующие передачи Москве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
СМИ раскрыли, зачем ЕС заставил Зеленского написать письмо Путину
Вчера, 10:28
 
В миреРоссияСШАСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала