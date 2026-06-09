США пока не доводили до России детали разговора с Зеленским, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США пока не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским.
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. США пока не доводили до России детали состоявшегося разговора спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.