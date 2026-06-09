Юрист рассказал, как россиянам успеть получить визу в США для поездки на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские болельщики могут успеть получить визу в США и попасть на матчи чемпионата мира по футболу.
- Ускорить назначение даты интервью для получения визы можно, если билеты на матчи куплены через ФИФА и выбрана опция FIFA PASS.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Российские болельщики сохраняют шансы получить визу в США и успеть на матчи чемпионата мира по футболу, который начинается на этой неделе, рассказал РИА Новости сооснователь базирующейся в Майами юридической фирмы Leone Zhgun PA Артем Жгун.
"Если билеты на матчи куплены через ФИФА и выбрана опция FIFA PASS, то можно запросить ускорение при назначении даты интервью. Возможно, большинство фанатов заранее покупали билеты и записывались на интервью на визу, но даже сейчас можно пытаться ускорить интервью, если у вас официальный билет", - сказал юрист.
Жгун также отметил, что, по его информации, особых препятствий в получении виз именно для россиян, планирующих посетить матчи чемпионата мира по футболу, нет.
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