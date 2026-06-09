Юрист рассказал, как россиянам успеть получить визу в США для поездки на ЧМ

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Российские болельщики сохраняют шансы получить визу в США и успеть на матчи чемпионата мира по футболу, который начинается на этой неделе, рассказал РИА Новости сооснователь базирующейся в Майами юридической фирмы Leone Zhgun PA Артем Жгун.

Жгун также отметил, что, по его информации, особых препятствий в получении виз именно для россиян, планирующих посетить матчи чемпионата мира по футболу, нет.