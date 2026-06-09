В США есть компании, которые хотят вернуться в Россию, заявил глава AmCham

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи сообщил, что в США есть компании, которые ждут политического сигнала для возвращения на российский рынок.
- Назвать конкретные компании пока преждевременно.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В США есть компании, которые ждут политического сигнала для возвращения на российский рынок, сообщил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
"Есть компании, которые там действительно ждут этот момент", - сказал Эйджи в ответ на вопрос, есть ли сейчас американские компании, которые сохраняют интерес к российскому рынку и ждут политического сигнала для возвращения в РФ.
На просьбу уточнить, о каких конкретно компаниях идет речь, он отметил, что называть их пока преждевременно.
"Нет, это рановато... Но есть компании, мы в контакте с ними, которые так думают", - сообщил глава AmCham.