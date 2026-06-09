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В США есть компании, которые хотят вернуться в Россию, заявил глава AmCham - РИА Новости, 09.06.2026
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05:28 09.06.2026
В США есть компании, которые хотят вернуться в Россию, заявил глава AmCham

Роберт Эйджи: в США есть компании, ожидающие сигнала, чтобы вернуться в Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи
Президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи сообщил, что в США есть компании, которые ждут политического сигнала для возвращения на российский рынок.
  • Назвать конкретные компании пока преждевременно.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В США есть компании, которые ждут политического сигнала для возвращения на российский рынок, сообщил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
"Есть компании, которые там действительно ждут этот момент", - сказал Эйджи в ответ на вопрос, есть ли сейчас американские компании, которые сохраняют интерес к российскому рынку и ждут политического сигнала для возвращения в РФ.
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На просьбу уточнить, о каких конкретно компаниях идет речь, он отметил, что называть их пока преждевременно.
"Нет, это рановато... Но есть компании, мы в контакте с ними, которые так думают", - сообщил глава AmCham.
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