США продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном, заявил вице-президент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном, независимо от позиции Израиля.
- Президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают «невежество или глупость».
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном, нравится это Израилю или нет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и ИРИ стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
"Президент считает, и я думаю, что он прав, что мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной сделке с Ираном. Так вот, Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы считаем, что это в интересах Соединенных Штатов Америки", - сказал вице-президент каналу Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.