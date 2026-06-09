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США продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном, заявил вице-президент - РИА Новости, 09.06.2026
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03:29 09.06.2026 (обновлено: 03:42 09.06.2026)
США продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном, заявил вице-президент

Вице-президент Вэнс: США продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном

© AP Photo / Lauren Leigh BachoВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном, независимо от позиции Израиля.
  • Президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают «невежество или глупость».
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном, нравится это Израилю или нет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и ИРИ стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
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"Президент считает, и я думаю, что он прав, что мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной сделке с Ираном. Так вот, Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы считаем, что это в интересах Соединенных Штатов Америки", - сказал вице-президент каналу Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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