Сомнолог рассказал, почему вредно спать при свете

Как отметил Яковлев, согласно исследованиям, каждые дополнительные 10 люкс ночного освещения повышают риск развития сахарного диабета второго типа на 30%. Также врач добавил, что особенно уязвимы дети и пожилые люди. В спальне нужна максимальная темнота: плотные шторы, закрытые двери, никаких светящихся индикаторов, заключил сомнолог.