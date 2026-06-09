Сомнолог рассказал, почему вредно спать при свете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночной свет нарушает выработку мелатонина, повышает пульс и создает хроническую перегрузку сердца, рассказал сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев.
- Снижение уровня мелатонина из-за ночного света влияет на чувствительность клеток к инсулину и антиоксидантные процессы.
- Каждые дополнительные 10 люкс ночного освещения повышают риск развития сахарного диабета второго типа на 30%.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ночной свет нарушает выработку мелатонина, повышает пульс и создает хроническую перегрузку сердца, рассказал сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев.
"Мелатонин - не только снотворное. Он контролирует чувствительность клеток к инсулину, обладает антиоксидантным действием. Когда его уровень снижается из-за ночного света, страдают все эти процессы. Свет ночью активирует симпатическую нервную систему, сердце сохраняет повышенный пульс, давление не снижается до нормальных ночных значений", - сказал врач "Газете.Ru".
Как отметил Яковлев, согласно исследованиям, каждые дополнительные 10 люкс ночного освещения повышают риск развития сахарного диабета второго типа на 30%. Также врач добавил, что особенно уязвимы дети и пожилые люди. В спальне нужна максимальная темнота: плотные шторы, закрытые двери, никаких светящихся индикаторов, заключил сомнолог.
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