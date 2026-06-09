СК возбудил дело после массового отравления посетителей кафе в Башкирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в башкирском городе Кумертау.
- На данный момент за медицинской помощью обратились 7 человек в состоянии средней степени тяжести.
- Деятельность кафе "Остерия", где отравились посетители, приостановили, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
УФА, 9 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в башкирском городе Кумертау, сообщило СУСК РФ по Башкирии.
В минздраве региона РИА Новости уточнили, что на данный момент за медицинской помощью обратились 7 человек. "Их состояние средней степени тяжести", - сказали в министерстве.
Республиканское управление Роспотребнадзора в свою очередь отмечает, что деятельность кафе, где отравились посетители, приостановлена. "Специалисты управления выехали в кафе "Остерия" в Кумертау для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Поводом послужило ухудшение самочувствия 4 горожан после похода в общепит", - говорится в сообщении ведомства.