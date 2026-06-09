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СК возбудил дело после массового отравления посетителей кафе в Башкирии - РИА Новости, 09.06.2026
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17:29 09.06.2026
СК возбудил дело после массового отравления посетителей кафе в Башкирии

СК завел дело после массового отравления посетителей кафе в башкирском Кумертау

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в башкирском городе Кумертау.
  • На данный момент за медицинской помощью обратились 7 человек в состоянии средней степени тяжести.
  • Деятельность кафе "Остерия", где отравились посетители, приостановили, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
УФА, 9 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в башкирском городе Кумертау, сообщило СУСК РФ по Башкирии.
"Несколько человек заболели после посещения кафе в городе Кумертау, некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении.
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В минздраве региона РИА Новости уточнили, что на данный момент за медицинской помощью обратились 7 человек. "Их состояние средней степени тяжести", - сказали в министерстве.
Республиканское управление Роспотребнадзора в свою очередь отмечает, что деятельность кафе, где отравились посетители, приостановлена. "Специалисты управления выехали в кафе "Остерия" в Кумертау для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Поводом послужило ухудшение самочувствия 4 горожан после похода в общепит", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияКумертауРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
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