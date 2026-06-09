СК возбудил дело после массового отравления посетителей кафе в Башкирии

УФА, 9 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в башкирском городе Кумертау, сообщило СУСК РФ по Башкирии.

В минздраве региона РИА Новости уточнили, что на данный момент за медицинской помощью обратились 7 человек. "Их состояние средней степени тяжести", - сказали в министерстве.